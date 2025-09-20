Alle Terme cala il sipario su Music&Wine

La sessione estiva del 35° Festival Internazionale ’Music & Wine’ cala il sipario questa sera alle 21 ospitando tre interpreti di grande caratura nell’area spettacolo delle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto. Lo stesso palco dal quale la sessione estiva del Festival aveva preso spunto lo scorso 27 giugno per poi spostarsi in vari luoghi sia del Comune di Grosseto che della provincia, per un totale di ben 16 spettacoli.

Toccherà quindi ad un trio internazionale, formato dal flautista Tony Chessa, dal clarinettista Antonio Puglia e dal pianista Claudio Sanna con il loro programma "Solisti all’Opera" eseguire numerose arie famose rese riconoscibili e impreziosite dalle variazioni strumentali, fra le quali quelle tratte dalla "Carmen" di George Bizet, dalla "Sonnambula" di Vincenzo Bellini e dal "Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, che sarà possibile gustare nel concerto a bordo piscina della Terme.

Il 34° Festival Internazionale "Music & Wine" è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto, sotto la direzione artistica del clarinettista Giovanni Lanzini. Il concerto sarà ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione. Ulteriori informazioni sul sito www.musicwinefestival.it, via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email ([email protected]).