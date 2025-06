Festival ’Music & Wine’ a Marina. Il Duo Gardel sale sul palco

Il Festival internazionale ’Music & Wine’ oggi alle 21.15 arriva a Marina di Grosseto, nelle Terme Marine Leopoldo II, con una serata dedicata al tango e alle zingaresche. A salire sul palco sarà il Duo Gardel, formazione composta dal fisarmonicista (campione del mondo) Gianluca Campi e dal pianista Claudio Cozzani.

Il programma spazierà dalla musica zigana rivisitata da grandi compositori come Johannes Brahms, Jeno Hubay e Sergei Rachmaninoff alle appassionate melodie dei tanghi di Carlos Gardel, Astor Piazzolla e Richard Galliano.

Il Duo Gardel si è formato nel 2005 dall’incontro del fisarmonicista Gianluca Campi (vincitore del Trofeo Mondiale nel 2000 in Portogallo) e del pianista Claudio Cozzani. I due musicisti, entrambi liguri, svolgono singolarmente da molti anni un’intensa attività come solisti ed in varie formazioni cameristiche che li ha portati a esibirsi in importanti sedi concertistiche in Italia ed all’estero (Francia, Germania, Spagna, Polonia, Repubblica Popolare Moldava, Romania, Slovenia, Svizzera, Marocco, Macedonia) per importanti associazioni e festival.

Il duo fin dal suo esordio si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica per l’originalità della formazione e del repertorio proposto e per le spiccate qualità espressive e virtuosistiche delle proprie interpretazioni, collaborando stabilmente anche con la ballerina cubana Magela Pardal Gomez Wanguemert e con l’attore Roberto Alinghieri.

La casa discografica ’Il Melograno Records’ di Roma ha pubblicato il cd “Duo Gardel live”, che sta ricevendo unanimi consensi. Quello di stasera sarà il primo dei concerti estivi del festival che verranno ospitati nell’hotel Terme Marine Leopoldo II: seguiranno poi quello dell’11 luglio, ospite la grande musica lirica, e quello del 19 luglio con un omaggio alle danze del mondo.

Il Festival internazionale Music & Wine è organizzato dall’Associazione Amici del Quartetto con il contributo del Comune di Grosseto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e delle Terme Leopoldo II. L’ingresso allo spettacolo è gratuito senza necessità di prenotazione ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email ([email protected]).