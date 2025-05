C’è il Duo Baldo. Musica e danza con Agimus

GROSSETOIl Duo Baldo con "Dance" al festival "La voce di ogni strumento". Musica e danza protagonisti nel prossimo concerto del festival organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. L’appuntamento è per oggi alle 18 nella Sala d’onore della Guardia di Finanza di Grosseto con il Duo Baldo in "Dance". L’evento sarà dedicato alla raccolta fondi per il progetto neuro-oncologico pediatrico dell’associazione Festa di Sole. I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/duo-baldo-dance/251200 (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma 58 a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad. I biglietti saranno in vendita anche in sede di concerto. Il Duo Baldo è composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte. Il primo grande successo risale al 24 aprile 2004, quando è stato invitato dalla "Fondazione Arpa" per accompagnare il tenore Andrea Bocelli. In seguito il duo si è esibito, in Italia e all’estero, in palcoscenici prestigiosi come il Festival di Salisburgo nel 2010, il Musashino Cultural Foundation di Tokyo, la Shanghai Concert Hall, la Beijing Concert Hall e tanti altri. Da ricordare anche la presenza al maxi-concerto "Pax Mundi" in ricordo di Papa Giovanni Paolo II trasmesso da Rai2 e la partecipazione alla trasmissione tv "Tu sì que vales" su Canale5. Il violinista Repp suona un prestigioso violino di Testore del 1736, mentre il pianista Gentileschi "suona il pianoforte che trova sul palco". "Nel concerto-spettacolo di Grosseto – anticipano – protagonista, con la musica, sarà la danza. Proprio la danza, insieme alla musica, fu probabilmente la prima forma d’espressione artistica della specie umana, nata forse ancor prima della comparsa del linguaggio, e per questo si esprime e comunica senza bisogno di parole. La musica di questo spettacolo è interamente composta da danze (o quasi) e mostra come queste siano presenti in moltissime opere, anche quando non esplicitamente dichiarate nel titolo. Naturalmente tutta l’esecuzione è alla maniera del Duo Baldo".