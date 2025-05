"Auro, te ne sei andata e hai lasciato un vuoto che sarà incolmabile"

Chi trova un amico, trova un tesoro per sempre. Il termometro dell’amicizia è l’infinito. Essere adolescenti non é cosa facile, perdere un’amica durante quel periodo fa diventare tutto più buio, più nero. "Era l’unica ragazza che mi era affine - racconta e ricorda Maia Saitta, amica del cuore di Aurora Bellini, la ragazza scomparsa nel viaggio d’istruzione - eravamo coordinate. Non ci sarà più una persona con cui trovarmi bene come che con lei. Mi pesa, ad oggi anche stare nella sede scolastica che frequentava lei. La routine la mattina è diversa, ci trovavamo sempre. Non sono entrata per due settimane a scuola. Il giorno dopo aver appreso la notizia sono venuta per appendere lo striscione ’Brilla Auro’ e sono tornata a casa". Questo è ciò che ha detto di getto, poi però ci ha fatto avere queste sue parole scritte due mesi fa circa e custodite nelle note del telefono, rivolte direttamente all’amica Aurora. "Sei andata via e chissà dove - scrive - manchi a tutti, e tutti ti amano. Per me eri tanto Auro, non mi scorderò mai le mattinate insieme, le sbroccate che ti subivi quando stavo male, quanto mi hai supportata in tutti questi anni, nei miei momenti più bui in quel bagno c’eri tu a tirarmi su. Mi hai lasciato un vuoto che non si colmerà mai, imparerò a conviverci perché devo, ma giuro che sarà straziante. Voglio portare la tua luce, il tuo ricordo, farti conoscere dalle persone che in realtà non ne hanno mai avuto la fortuna, è straziante. Mi auguro che ovunque tu sia, in caso ci fosse la qualunque cosa dall’altra parte, mi auguro con tutta me stessa che tu sia tranquilla, che tu non abbia nessun tipo di stress, nessun tipo di preoccupazione, nulla di tutto questo, Aurora te ne sei andata e non tornerai, ma il tuo ricordo non se ne è mai andato insieme a te". Ragazzi che si sono ritrovati, nel dolore, ad essere estremamente vulnerabili, che comunque è una caratteristica unica. E’ tutto più buio per loro , ma ieri, ecco, hanno preso in mano i colori per dipingere di viola e tanti altri colori questo momento, per Aurora.

M.V.G.