Successo per la Beach Tennis Academy al torneo "Start Season at Bussola"

Con l’arrivo della Primavera è già tempo di tornei di beach tennis sulla spiaggia. Splendido primo fine settimana outdoor e numerose medaglie per la Beach Tennis Academy nello "Start Season at Bussola" torneo organizzato in modo impeccabile dalla associazione Beach Tennis Toscana Event.

Nel Singolare Maschile Open, podio dominato dai giovani ragazzi Bta: splendida finale per Daniele Bragagni. Ottimo terzo posto per Lapo Mazzei e Emanuele Nocciolini.

Nel Doppio Misto A+B, solido successo per Alessandro Vichi e Rossella Civilini in una entusiasmante finale contro Eleonora Gozza e Manuele Magnani. Terzo posto per Alessio Biagiotti in coppia con la caparbia Irene Benedetti.

Nel Doppio Maschile Open: successo combattuto per Alessio Biagiotti e Lorenzo Carlotti in una finale avvincente contro Tommaso Donnini in coppia con Tommaso D’Andrea. Terzo gradino del podio per i consolidati Lapo Mazzei - Federico Betti e per le rivelazioni Niccolò Bragagni - Filippo Leli.

Nel Doppio Femminile Lim 3.1 tornano al successo le campionesse Virginia Del Vincio - Nicoletta Raia in una bellissima finale contro le solidissime Anna Maria Profeta - Erika Bassi.

Ottimo terzo posto per Eleonora Gozza in coppia con Irene Andreucci. Nel Doppio Maschile Lim 4.1 grande successo per Emanuele Nocciolini in coppia con Lorenzo Croci in finale sulla quotatissima coppia Giovanni Piccirillo - Daniele Bragagni.