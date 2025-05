Bsc Grosseto sconfitto a Nettuno: Pecci e i fuoricampo di Coutinho e Zazza decisivi

BASEBALLBrutta sconfitta per il Bsc Grosseto che perde la prima sfida a Nettuno (4-0 il finale). Un ko che brucia per i ragazzi di Enrico Vecchi, visti anche i problemi sul monte di lancio dei padroni di casa. Grande protagonista della giornata è stato Pecci (un ex) che sulla collinetta è risultato essere intoccabile per le mazze grossetane. Bene anche Benelli (ex maremmano quest’anno alla corte laziale) che ha chiuso senza affanni le ultime due riprese. Il match ha saputo la svolta negativa al quinto attacco quando Sireus, fino a quel momento intoccabile, subiva un fuoricampo da tre punti da Coutinho. L’altro punto ancora su fuoricampo per il nettuno. E’ stato Zazza a spedire in orbita la pallina lanciata da Giacalone. Male l’attacco dei maremmani che sono riusciti a toccare solo 4 valide nelle nove riprese. Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (0/4), Aloma Herrera 6 (1/4), Giordani 8 (1/4), Antonia 5 (2/4), Isenia 9 (0/3), Lopez 2 (0/4), Ambrosino 7 (0/3), Marucci 3 (1/4), Piccinelli DH (0/3, Orlandini 0/1). Sireus (L, 5.0 IP, 8 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 3 SO), Giacalone (3.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 5 SO)