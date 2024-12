Agguato fuori dal locale, picchiato dal branco. Ventenne ferito gravemente

Follonica (Grosseto), 24 dicembre 2024 – Lo hanno aspettato fuori da un noto locale di Follonica e lo hanno picchiato con spranghe, bastoni e bottiglie. Lui, un ragazzo di 20 anni, ha raccontato l’inferno che si è trovato di fronte dopo una serata trascorsa nel locale insieme ad altri quattro amici. Difficile capire cosa sia accaduto. Fatto sta che il gruppo di ragazzi che lo ha aggredito ha aspettato di essere in una strada vicina al locale, buia e poco frequentata.

Un agguato vero e proprio che poteva veramente costare caro al ventenne. Alla fine per lui un profondo taglio alla testa e varie contusioni, guaribili in almeno venti giorni. Il fatto è accaduto la notte tra sabato e domenica: il gruppo, composto da quattro persone, era partito da Grosseto per trascorrere una serata nel locale del Golfo, molto frequentato dagli adolescenti di tutta la provincia. All’interno, qualcosa deve essere accaduto: il gruppetto è stato accerchiato da un altro gruppo di ragazzini di 20 anni. Tutto è iniziato con le solite scaramucce: spintoni, pestoni ai piedi, dispetti vari e forse anche qualche parola di troppo. Una situazione che è stata attenzionata anche da alcuni “buttafuori” del locale che hanno confermato il comportamento del gruppetto, non nuovo a situazioni del genere. Tant’è che è andato al tavolo a redarguirli dicendogli di smettere di importunare l’altro gruppo. A quel punto, dal racconto fatto dai ragazzi ai carabinieri della Compagnia di Follonica che stanno indagando sulla vicenda, sembrava che la situazione fosse rientrata nella normalità.

Ma non era così: intorno alle tre del mattino infatti, quando i grossetani sono usciti dal locale, sono iniziate di nuovo le provocazioni. E’ scoppiato il finimondo: gli altri sono piombati addosso ad uno ed è stato colpito con calci, manganellate, bottiglie, mentre altri tenevano all’angolo i tre ragazzini minorenni. Uno è riuscito a chiamare i carabinieri. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Massa. I carabinieri stanno cercando di individuare i responsabili.