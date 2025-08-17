La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaAccusa un malore al lavoro. Muore mamma di 45 anni
17 ago 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Accusa un malore al lavoro. Muore mamma di 45 anni

Accusa un malore al lavoro. Muore mamma di 45 anni

Grande cordoglio per la scomparsa di Michela Bianchi

Grande cordoglio per la scomparsa di Michela Bianchi

Grande cordoglio per la scomparsa di Michela Bianchi

Per approfondire:

FONTEBLANDA

Tutta la comunità di Fonteblanda è rimasta sconvolta. E’ morta improvvisamente infatti Michela Bianchi (foto), di soli 45 anni, stroncata da un malore improvviso mentre lavorava in un agriturismo della zona come faceva da sempre. Ieri pomeriggio, in una comunità sconvolta dal dolore, si sono celebrati i funerali. Una cerimonia semplice ma carica di emozione che ha visto la partecipazione di tutti i cittadini, insieme agli amici e ai familiari, sconvolti dal dolore. La donna lascia due figli, di 15 e 8 anni. Una ragazza conosciuta per il suo sorriso contagioso, la gentilezza e la disponibilità che aveva verso chiunque la incontrasse. Una scomparsa, come detto, improvvisa. La donna stava lavorando quando si è accasciata a terra ed è morta. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai parenti che hanno assistito alla tragedia.

"La sua scomparsa ci ha lasciato un vuoto che sarà difficile da colmare - ha detto un familiare durante la cerimonia funebre - Aveva un dono. Quello di far sentire tutti a casa, di portare la luce e il calore in ogni luogo andasse. Credo che sarà una grossa perdita per tutti quelli che la conoscevano". Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia, tantissimi di persone incredule che non si capacitavano di come fosse potuta accadere una tragedia del genere. Tante infine le testimonianze d’affetto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata