Zia Caterina e il taxi vandalizzato: "Alle provocazioni rispondiamo tutti con il bene"

Firenze, 23 maggio 2023 - “E' una provocazione ma noi continueremo a rispondere col bene perché la luce vince sempre sul buio” commenta così Caterina Bellandi, per tutti Zia Caterina, quanto accaduto ieri al suo taxi vandalizzato al Giardino dell'Orticoltura.

Zia Caterina, insignita dal Presidente della Repubblica Ufficiale al merito della Repubblica Italiana "per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure", si legge nella motivazione ed è questo quello che fa da oltre venti anni alla guida del suo coloratissimo taxi, pieno di giochi e ricordi. Lei proprio non si aspettava quanto accaduto. Qualcuno, senza nessun motivo, ha rovesciato una secchiata di vernice marrone sul suo taxi. “Quanto è accaduto io ero con dei bambini a parlare di amore ed è quello che continuerò a fare – riprende -. Da questo atto provocatorio si è alzata un'ondata di calore, di umanità, di solidarietà, di persone che ci hanno fatto arrivare la propria vicinanza. E' questa è la dimostrazione più palese che il bene vince sempre”.

A dare notizia di quanto accaduto la stessa Milano 25 Onlus: "Vi preghiamo di fare girare! – scrive la stessa Zia Caterina nel gruppo Facebook –. Gentilmente chiediamo a chiunque abbia informazioni di farci sapere chi è stato e soprattutto per quale motivazione a vandalizzare il mio primo taxi, donatomi direttamente dal mio Stefano, che ho regalato alla città di Firenze ed è esposto al Giardino dell'Orticultura. Se avete informazioni scrivete a questa mail: [email protected]”, conclude zia Caterina.

Tutto infatti è cominciato dopo la prematura scomparsa del compagno Stefano, tassista. Caterina Bellandi ha iniziato a guidare il suo taxi trasformandolo in breve tempo da auto di servizio in "motore d`amore". La sua missione quotidiana? Accompagnare senza chiedere in cambio neanche uno spicciolo ma sperando di strappare un sorriso, i bambini malati nei luoghi di cura.

Caterina svolge infatti con passione il suo lavoro di tassista e poi parte della giornata la dedica ad accompagnare e distrarre i bambini malati che si recano all’ospedale Meyer per le cure. Caterina, ha creato una rete di persone che, tramite la Onlus Milano 25, collabora con lei nelle diverse iniziative intraprese a favore dei malati (organizzazione di feste di compleanno, incontri ed eventi “con il suo taxi Milano 25”). “Nei momenti di buio anche una piccola luce fa la differenza”.