Zia Caterina porta sorrisi al S. Maria Annunziata

E’ arrivata a mezzogiorno col suo carico di sorrisi e buonumore ed è stata accompagnata dalla direttrice dell’ospedale, Elettra Pellegrino nel Day Hospital Oncologico di Santa Maria Annunziata. Zia Caterina, ovvero Caterina Bellandi, ha sorpreso così ieri mattina i pazienti, i loro familiari e gli operatori in turno. La prima di altre visite perché d’ora in avanti, Zia Caterina verrà periodicamente a far visita ai pazienti dell’Annunziata, per una buona parola e un sorriso, ’terapia aggiuntiva’ per tutti i presenti. La collaborazione è stata pensata e poi attuata dalla direzione sanitaria e infermieristica insieme alla struttura di Oncologia di Santa Maria Annunziata partendo dalla consapevolezza che "Il tempo della comunicazione tra operatori sanitari e paziente costituisce tempo di cura". "Si vuole coinvolgere anche i familiaricaregiver presenti e che hanno un ruolo importante per le cure – sottolinea Pellegrino - Poter coinvolgere attivamente queste persone significa renderle parte consapevolmente attiva nella costruzione o meglio co-costruzione del processo di cura".