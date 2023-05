Fiorentina-Basilea, 2.000 tifosi svizzeri in corteo nel centro di Firenze

Firenze, 11 maggio 2023 – Nello stadio “Franchi” bollente di passione, con 35mila cuori viola per spingere la Fiorentina nella semifinale di andata di Conference League, ci sarà una fetta importante di tifosi del Basilea. I sostenitori svizzeri, circa 2mila persone, hanno sfilato in corteo nel centro di Firenze, “invadendo” la zona della stazione, piazza della Signoria e via dicendo.

Accanto al classico coro, ovviamente in tedesco, “Fcb stiamo con te, sempre dietro a te, oh Fcb, oh Fcb” (dove Fcb sta per Fußballclub Basel), anche cori offensivi verso i fiorentini, stavolta in italiano.

Si gioca alle 21 e sarà un lungo pre-partita, sperando di assistere a una bella partita senza incidenti prima, durante e dopo.

In questa occasione il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, “ha adottato un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, nonché di bombolette spray contenenti principi urticanti, valevoli per alcune aree comunali".