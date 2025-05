Ultimo riposo più comodo, lavori in corso. Piano d’interventi nei cimiteri comunali

Il Comune di Firenze continua a investire sui cimiteri della città, per l’ampliamento e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strutture: in totale le risorse per i nuovi interventi ammontano a 350mila euro e sono frutto di due apposite delibere presentate dall’assessore al patrimonio Dario Danti (nella foto). I lavori, in particolare, interesseranno il cimitero monumentale delle ‘Porte Sante’ e i cimiteri di Trespiano e Settignano. Nel frattempo continuano i lavori negli altri: Rifredi, Ugnano, Sollicciano, Peretola, Careggi, Pino e Santa Lucia al Galluzzo. Alle Porte Sante il programma degli interventi prevede il completamento del consolidamento del fondale delle cappelle lungo i bastioni e del consolidamento del quadrato dei cosiddetti ‘illustri’. Sarà avviato anche il recupero e il consolidamento del percorso e della scala dietro dei cappelloni comunali. Per quanto riguarda Trespiano sarà completato il nuovo sistema di movimentazione del cancello principale, il consolidamento fondale dei blocchi ossari a valle dei quadrati X e Z. Saranno poi ultimati gli interventi di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e delle scale della zona storica. E’ prevista anche la realizzazione del nuovo ossario comune interposto tra i quadrati X e Z, dell’ossario comune per la fede islamica e di nuovi blocchi ossari e cinerari. A Settignano, a Ugnano, a Peretola, a Careggi e al Pino gli sforzi sono concentrati su nuovi blocchi ossari e cinerari mentre a Rifredi gli interventi hanno riguardato l recupero delle pavimentazioni del loggiato, della galleria e del quadrato storico. A Santa Lucia al Galluzzo sarà recuperato l’ingresso monumentale: anche per questo cimitero è prevista la consegna dei nuovi blocchi ossari e cinerari.

"L’amministrazione comunale - ha sottolineato l’assessore Danti - prosegue, con grande sensibilità e con un programma corposo di interventi, nell’attività di manutenzione di questi importanti luoghi della città. Un’attenzione finalizzata non solo a preservare cimiteri monumentali e di grande valore come le Porte Sante che, oltre a essere un monumento e un museo a cielo aperto raccoglie una parte importante della storia della città, ma anche a garantire il decoro di tutte le strutture presenti sul territorio comunale. I nostri cimiteri devono essere luoghi sicuri e decorosi per chi si reca a trovare i propri cari che lì riposano".

Niccolò Gramigni