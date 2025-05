L’assemblea ChiantiBanca . Talk, dibattiti e soci in festa: "Solidi e forti sul territorio"

Non una semplice assemblea, ma un momento d’incontro caratterizzato da dibattiti, degustazioni e occasioni di scambio con le aziende del territorio. Oggi, dalle 9.30, la Stazione Leopolda ospiterà l’assemblea dei soci di ChiantiBanca, che si articolerà nel corso dell’intera mattinata. Un’occasione per fare il punto anche sui numeri della banca che conta 33.570 soci (dei quali 3.170 giovani), posizionandosi al primo posto in Toscana e al quinto in Italia.

"Siamo una realtà sana e solida, al servizio di un territorio eccezionale, a cui restituiamo la grande fiducia che ripone in noi – le parole del presidente Cristiano Iacopozzi e del direttore generale Maurizio Farnesi –. Il bilancio 2024 chiude un triennio decisamente positivo che ha portato utili complessivi per oltre 110milioni (che diventano oltre 140 dal 2019): siamo grati a chi ha permesso questi risultati, ovvero dipendenti e soci, i capisaldi del credito cooperativo. È soprattutto pensando a loro che continueremo a operare con equilibrio e buon senso".

A seguire, il pranzo allestito sempre all’interno della Leopolda, e quindi un pomeriggio di eventi e attrazioni voluto dal Consiglio di amministrazione e dal vertici dell’esecutivo proprio per creare un appuntamento innovativo, utile a rafforzare il legame con la compagine sociale e a segnare un nuovo modo di intendere il rendez-vous assembleare. Tanti i temi che verranno affrontati. Si parlerà di intelligenza artificiale con Giulio Deangeli, neuroscienziato italiano di 29 anni, cinque lauree conseguite in appena sei anni di studi. Inserito da Forbes tra i trenta "under 30" più influenti degli Stati Uniti, porta avanti la sua start up a Boston e il lavoro di ricerca a Cambridge. Attualmente sta lavorando con l’intelligenza artificiale per razionalizzare l’uso di antibiotici. Il tema della sostenibilità verrà invece affrontato con Silvia Moroni, green content creator, meglio conosciuta col nome di "Parlasostenibile". La sua pagina Instagram ha oltre 250mila followers. Mente creativa e ironica, Silvia attraverso i suoi contenuti social trasmette consapevolezza sull’impatto che piccole scelte di vita quotidiana possono avere sul pianeta e soprattutto sulla nostra salute.

Welfare e comunità energetiche saranno al centro del confronto con Valerio Rossi Albertini, fisico atomico-molecolare del Cnr, docente di divulgazione della scienza all’Università Roma 2 nonché divulgare scientifico televisivo su reti Rai e La7, specializzato in metodi di indagine, sia teorici sia sperimentali, di materiali e dispositivi avanzati per l’accumulo di energia.

La conduzione degli eventi sarà affidata a Chiara Francini: attrice, scrittrice e conduttrice televisiva, volto conosciutissimo del cinema italiano avendo recitato in film di successo oltreché in numerose fiction ed essendo stata, nel 2023, co-conduttrice del Festival di Sanremo. Nel corso del pomeriggio, quindi, una serie di degustazioni dedicate ai due prodotti che maggiormente rappresentano la nostra tradizione e i territori: olio e vino. Sul lato ChiantiMutua, sarà possibile "testare" la telemedicina, servizio innovativo di assistenza sanitaria a distanza, sfruttando la tecnologia di ultima generazione per monitorare, prevenire e gestire la salute in modo semplice e sicuro: in novanta secondi, i soci potranno monitorare lo stato di salute (temperatura corporea, ritmo respiratorio, ritmo cardiaco, pressione arteriosa, ossigenazione del sangue ed elettrocardiogramma monotraccia) e accedere a eventuali consulenze mediche a distanza.