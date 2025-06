La festa del podismo fiorentino targato Uisp: le classifiche e la fotogallery

Firenze, 5 giugno 2025 – Lo scorso martedì alla piscina delle Pavoniere nel cuore del parco delle Cascine, ha fatto da teatro a una delle serate più attese dal mondo del podismo fiorentino: la cerimonia di premiazione della stagione 2024 targata Uisp. Un evento che ha saputo coniugare emozione, storia e sport, accendendo i riflettori sulle società e sugli atleti che più si sono distinti nel corso dell’anno. Sul palco, tra applausi e sorrisi, sono salite le prime dieci squadre classificate nel prestigioso Trofeo Enrico Camangi, riservato alle società fiorentine impegnate nelle gare competitive del circuito Uisp, e le prime dieci del Trofeo Franco Pollastri, che valorizza invece la partecipazione alle prove non competitive del calendario 2024.

Nel rispetto della tradizione, nessuna società è stata premiata due volte: in caso di doppia presenza in classifica, si è tenuto conto solo del miglior piazzamento, in modo da favorire una più ampia partecipazione alle premiazioni.

Un riconoscimento che vale doppio

Oltre ai trofei, i club vincitori hanno ricevuto premi in tesseramenti UISP e, soprattutto, iscrizioni gratuite per l’edizione 2026 della Half Marathon Firenze: il grande evento organizzato dalla UISP Firenze che rappresenta il fiore all’occhiello della stagione, capace quest’anno di registrare il tutto esaurito con quasi un mese d’anticipo. Un risultato che rende questi premi ancora più ambiti e significativi.

Un omaggio a due pionieri del podismo

La serata è stata anche l’occasione per ricordare con affetto e gratitudine due figure storiche che hanno segnato la nascita e la crescita del movimento podistico fiorentino: Enrico Camangi e Franco Pollastri, entrambi giudici, dirigenti e infaticabili promotori dello sport popolare. A consegnare i riconoscimenti, Gabriella Bruschi, presidente UISP Firenze, Marco Ceccantini, presidente UISP Toscana e coordinatore del Comitato organizzatore della Half Marathon Firenze, e Letizia Perini, Assessora allo Sport del Comune di Firenze, che ha voluto essere presente per sottolineare il valore sociale e aggregativo della corsa.

Il momento del cuore: i fiorentini alla 100 km del Passatore

Uno dei passaggi più toccanti della serata è stato affidato alle mani esperte e simboliche di Simonetta Cartoni, due volte vincitrice della leggendaria "Firenze-Faenza – 100 km del Passatore", che ha consegnato i premi ai migliori atleti fiorentini classificati nella recente edizione dell’ultramaratona, svoltasi il 24 e 25 maggio. A ricevere il riconoscimento come miglior atleta fiorentino è stato Timothy Chaplin (Assi Giglio Rosso Firenze), che ha concluso la sua impresa con il tempo di 10h01’51”, classificandosi 180° assoluto. Tra le donne, la migliore fiorentina è risultata Valentina Giachetti (Luivan Settignano), che ha chiuso 275ª assoluta, 30ª donna e 4ª tra i fiorentini con il tempo di 10h34’44”. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.

CLASSIFICHE UFFICIALI

TROFEO CAMANGI

Polisportiva Ellera A.S.D.

A.S.D. Luivan Settignano

Isolotto A.P.D.

Maiano G.S.

ASD Il Ponte Scandicci

A.S.D. Podistica Il Fiorino

A.S.D. Avis Zero Positivo

A.S.D. Atletica Calenzano

Atletica Castello ASD

Podistica Val di Pesa A.S.D.

TROFEO POLLASTRI

Nave U.S. A.S.D.

La Fontanina A.S.D.

Le Panche Castelquarto A.S.D.

Morello Runners ASD

Club Ausonia ASD

Oltrarno Polisportiva A.S.D.

Club Sportivo Firenze Pol. Dil.ca

CRAL INPS

Le Torri Podismo A.S.D.

Gruppo Podistico Fratellanza Popolare Grassina ASD

Circolo Dipendenti Università di Firenze