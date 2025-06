Tramonti di corsa a San Donato in Collina

Firenze, 5 giugno 2025 – Giovedì 5 giugno debutta a San Donato in Collina l’edizione numero zero di una nuova iniziativa podistica promossa dal gruppo Zero Positivo di Rignano, già organizzatore della "Rignano Run" di settembre. La manifestazione, una corsa non competitiva di 8 chilometri, si svolgerà al tramonto e premierà il primo uomo, la prima donna al traguardo e la società più numerosa. L’evento è organizzato dalla ASD Zero Positivo con il patrocinio del Comune di San Donato in Collina, sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze, e con il supporto della Croce Rossa locale e del Circolo SMS. La partecipazione è riservata ai soli tesserati UISP. È possibile preiscriversi via email all’indirizzo [email protected], oppure direttamente sul posto fino a 15 minuti prima della partenza. Il ritrovo è fissato per le ore 20 davanti alla chiesa di San Donato. Il servizio fotografico sarà curato dalla ETS Regalami un sorriso.