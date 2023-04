Conference League, Fiorentina-Poznan 2-3: viola in semifinale, ma che paura. Ora il Basilea

Firenze, 20 aprile 2023 – Mamma mia che paura! La Fiorentina conquista l’accesso alla semifinale di Conference League, dopo essersi fatta rimontare dai polacchi del Lech Poznan il vantaggio di 3 gol del successo per 4-1 dell’andata. Proprio mentre sul “Franchi” cala lo spettro di una clamorosa beffa le reti di Sottil e Castrovilli rimettono i viola in paradiso, ovvero in semifinale di Conference League. Andata giovedì 11 maggio alle 21 in casa contro il Basilea, che ha espugnato Nizza 1-2 ai supplementari, ritorno il 18 maggio alla stessa ora in Svizzera.

La cronaca

Quella che avrebbe dovuto essere una formalità, dopo il 4-1 in Polonia, si mette subito male: all’8’ un errore di Venuti consegna ad Alfonso Sousa la palla dello 0-1. Il margine di vantaggio dei viola è sempre rassicurante ma la squadra non riesce a rimettere le cose a posto e appare molle. Come contro il Braga il rischio beffa si profila all’orizzonte. I viola fanno la partita ma incidono poco. Il turnover fatto da Italiano (per comprensibile necessità, visti i tanti impegni) funziona a metà: benino Sottil (poi molto bene nel finale), male Venuti e bocciato ancora una volta Jovic. Non bene nemmeno l’arbitro sloveno Obrenovic che innervosisce le due squadre e sorvola su un fallo in area polacca ai danni di Gonzalez colpito al capo da una gomitata di Sobiech.

La fragilità difensiva dei viola si palesa anche nella ripresa con i polacchi (sostenuti da 2mila tifosi) che via via ci credono e i viola intanto perdono l’esperienza di Biraghi e Milenkovic, tolti perché ammoniti e a rischio di cartellino rosso.

Al 14’ Jovic potrebbe dare un senso alla sua partita, ma in piena area, tutto solo tira addosso al portiere.

Così, prima il rigore realizzato da Velde (fallo di Terzic su Skoras) e poi il gol di Sobiech (servito Karlstrom che entra in area in libertà) materializzano l’incubo per i viola. Finalmente, però, la Fiorentina (sorretta dall’inizio alla fine dall’inizio dai 20mila del “Franchi”) si sveglia e si getta in avanti con più concretezza,

Al 32’ è Sottil a trovare il gol che riporta avanti i viola nel doppio confronto, poi nel recupero Castrovilli sigilla il passaggio alla semifinale. Al di là dei meritati applausi per i polacchi (che hanno sfiorato l’impresa), per i viola questa gara deve essere un monito in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese battuta a Cremona per 2-0.

RIVIVI LA DIRETTA

51’ st: è finita! Viola in semifinale di Conference League, ma che paura!

48’ st: ancora Castrovilli, diagonale fuori di poco

46’ st la decide Castrovilli, segna di forza ed è 2-3

45’ st: 6 minuti di recupero

39’ st: fuori Sottil, dentro Kouame

32’ st: gran tiro di Sottil ed è 1-3. Ora i viola sarebbero qualificati

26’ st: dentro Cabral e Castrovilli, fuori Jovic e Bonaventura

23’ st: ancora gol del Lech con Sobiech: ora è parità

19’ st: Velde realizza il rigore. Ora i viola rischiano la beffa

17’ st: fallo di Terzic, su Skoras. L’arbitro va al Var ed è rigore

14’ st: Jovic solo davanti al portiere, tira addosso a Bednarek

8’ st: esce Biraghi entra Terzic

1’ st: esce Milenkovic, entra Quarta

48’ pt: fine del primo tempo. I viola vanno sotto proprio come accaduto con il Braga, altra squadra sonoramente battuta all’andata. I polacchi prendono coraggio e sperano nella rimonta. A fare la partita sono i viola ma senza creare occasioni particolari.

41’ pt: gran tiro di Mandragora, fuori di pochissimo

39’ pt: Barak di testa, palla fuori

28’ pt: Gonzalez colpito alcapo in area, i viola reclamano il rigore, l’arbitro non lo concede, Gonzalez resta a lungo a terra, poi riprende con la testa fasciata.

13’ pt: ci prova Sottil, tiro respinto da Bednarek

8’ pt: grave errore di Venuti nell’azione del gol

8’ pt: Sousa sorprende la difesa viola e porta in vantaggio i polacchi

1’ pt: partiti!

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic (1’ st Quarta), Igor, Biraghi (8’ st Terzic); Bonaventura (26’ st Castrovilli), Mandragora Barak; Gonzalez, Jovic (26’ st Cabral), Sottil (39’ st Kouame); Jovic. All.: Vincenzo Italiano

LECH POZNAN (3-4-1-2): Bednarek; Dagerstal, Milic, Karlstrom; Rebocho; Murawski, Czerwinski (30’ pt Pereira), Skoras; Sousa; Velde, Sobiek. All.: John van den Brom

Arbitro: Obrenovic (Slovenia)

Reti: 8’ pt Alfonso Sousa; 19’ st Velde (rigore); 23’ st Sobiech; 32’ st Sottil; 46’ st Castrovilli

Note: ammoniti Sobiech, Biraghi, Dagerstal, Milenkovic, Venuti, Skoras