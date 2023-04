Fiorentina-Lech Poznan, scontri tra i tifosi polacchi e la Polizia

Firenze, 20 aprile 2023 – Sono tantissimi i tifosi del Lech Poznan che hanno raggiunto Firenze per la sfida di Conference League di stasera tra i polacchi e la Fiorentina. Una marea bianca e blu, che ha letteralmente riempito le vie del centro. Tifosi di tutte le età, dai bambini fino agli anziani, tra bottiglie di birra, sciarpe, berretti e cappellini.

Non sono mancati momenti di tensione, come la rissa all’esterno di una discoteca mercoledì sera, e scontri dei tifosi polacchi in corteo contro con la Polizia. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire con cariche.

Il cuore della tifoseria polacca è diventata, in poco tempo, piazza Indipendenza, il meeting point dei sostenitori del Lech. In tantissimi si sono riversati sul prato, cercando un po’ di ombra nel caldo pomeriggio fiorentino, aspettando di raggiungere il Franchi con le navette preposte.

Nel pomeriggio i tifosi erano stati concentrati in piazza Indipendenza dove le navette avrebbero dovuto portare i supporters allo stadio; qualcosa però è andato storto perché i tifosi che erano saliti sulle prime tre navette sono poi scesi e il gruppo si è mosso in corteo (non autorizzato) verso piazza San Marco. Ed è proprio tra piazza San Marco e piazza Ss. Annunziata che gli animi si sono scaldati e ci sono stati scontri con la polizia.

I.N.