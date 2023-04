Firenze, rissa con i tifosi polacchi fuori dalla discoteca

Firenze, 20 aprile 2023 - Rissa all'esterno di una nota discoteca del centro storico. Ieri sera in via Sassetti c'è stato uno scontro tra alcuni supporters polacchi del Lech Poznan (impegnato stasera contro la Fiorentina)che volevano forzare l'ingresso e i buttafuori del locale che stavano cercando di fare da scudo per evitare che si intrufolassero. Infatti, all'interno del locale c'era una festa di studenti. L'episodio è accaduto intorno all'una di notte.

Nel corso della colluttazione sono volate anche alcune transenne. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che stanno visualizzando le telecamere del sistema di videosorveglianza. All'arrivo delle forze dell'ordine i partecipanti alla rissa si sono dispersi.