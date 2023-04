Conference League, in semifinale la Fiorentina sfida il Basilea

Firenze, 20 aprile 2023 – Dopo la sofferta qualificazione alla semifinale di Conference League, ai danni dei polacchi del Poznan che hanno sfiorato l’impresa, i viola dovranno affrontare il Basilea. Gli svizzeri, infatti, hanno vinto a Nizza per 2-1 dopo il pareggio di 2-2 all’andata.

A decidere sono state le reti di Augustin (86’) e Nuhu (nel primo tempo supplementare) in rimonta dopo il gol di Laborde al 9’.

Nel suo cammino il Basilea ha eliminato gli armeni del Pyunik, i turchi del Trabzonspor, gli slovacchi dello Slovan Bratislava e, appunto, il Nizza.

Sarà una sfida particolare per il centravanti viola Cabral che ritrova la sua ex squadra.

La Fiorentina ritrova il Basilea dopo la doppia sfida nel girone eliminatorio di Europa League del 2015, quando i viola ottennero un pareggio in Svizzera (2-2) perdendo a Firenze (1-2), per poi qualificarsi comunque al turno successivo ed eliminare Tottenham, Roma e Dinamo Kiev. Poi il ko in semifinale con il Siviglia.