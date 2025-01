Ciclismo: le gare internazionali femminili della prossima stagione

Firenze,7 ottobre 2021 – Dopo quello dei professionisti, élite, under e juniores, l’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) ha ufficializzato anche il calendario internazionale delle gare per quanto riguarda l'attività femminile 2022. Queste le manifestazioni previste in Italia il prossimo anno, con il debutto in Toscana nelle “Strade Bianche” a Siena, mentre l’altra gara in Regione sarà il Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini a fine agosto.MARZO5 Strade Bianche a Siena20 Trofeo Alfredo Binda CittiglioGIUGNO22-26 Campionati nazionaliLUGLIO1-10 Giro d'Italia AGOSTO26-28 Premondiale Giro Toscana-Memorial Michela FaniniOTTOBRE1 Giro dell'Emilia Donne Elite4 Tre Valli Varesine JUNIORES

