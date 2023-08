Ciclismo, domenica mattina a Campi Bisenzio la Coppa Lanciotto Ballerini

Campi Bisenzio, 30 agosto 2023 - Nel solco dei grandi appuntamenti ciclistici dei dilettanti la Coppa Lanciotto Ballerini a Campi Bisenzio in programma domenica mattina giunta alla settantaduesima edizione, è una classica d’eccellenza del calendario élite e under 23. L’hanno vinta campioni come Gastone Nencini, giusto 70 anni fà quando s’impose per distacco con 4’30” su Benedettini e 6’20” su Checchi. Altri vincitori illustri Coppini (prima edizione nel 1946), Baroni, Guazzini, Mori, Gaggioli, Borgheresi, Bartoli, Guidi, Varocchi e tanti altri. La gara ricorda la figura di un illustre campigiano, Lanciotto Ballerini medaglia d’oro al valor militare, organizzata dalla S.C. Gastone Nencini con la regìa, del suo presidente Massimo Bacherini e la collaborazione e patrocinio del Comune di Campi Bisenzio.

Si correrà al mattino con ritrovo sotto il loggiato della Sala Consiliare e partenza alle ore 10 da Piazza Dante sede anche di arrivo al termine dei 127 km. Due giri pianeggianti attorno a Campi, poi la salita delle Croci di Calenzano, un paio di giri del circuito del Lago di Bilancino, prima di salire verso Montecarelli con traguardo volante a Le Maschere nel ricordo di Franco Ballerini (è questa la località originaria della famiglia) per proseguire fino al gran premio della montagna di bivio S.Lucia. A proposito del GPM sarà a punteggio intitolato a Gastone Nencini. L’ultima parte del tracciato dopo aver lasciato il Mugello, prevede lo strappo del Cornocchio per raggiungere Le Croci, discesa su Calenzano e l’ultimo tratto in pianura per raggiungere il centro storico di Campi dove in Piazza Dante è previsto l’arrivo tra le 12,50 e le 13,15. Gli iscritti sono 146.

Antonio Mannori