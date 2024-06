A Firenze l'amichevole di Polo Italia-Francia

Firenze, 4 giugno 2024 - Firenze si prepara ad ospitare in piazza Santa Croce, dove ogni anno si svolge il Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino, l’amichevole di Polo tra Italia e Francia. Il grande evento “Firenze Polo Tribute at Piazza di Santa Croce” avrà luogo mercoledì 12 giugno a partire dalle 17.30, in piazza Santa Croce a Firenze. Dopo anni di assenza dalle Cascine, ritorna dalla porta principale il Polo a Firenze con un test match tra le Nazionali di Polo di Italia e Francia, che si incontreranno per un amichevole di Arena Polo, sullo storico campo in sabbia allestito in piazza Santa Croce per il tradizionale torneo di Calcio Storico Fiorentino. Come si legge in una nota il Team Italia, ex Campione d’Europa 2021, agli ordini del coach Franco Piazza e capitanato da Stefano Giansanti (hcp. 1), con Giordano Flavio Magini (hcp. 2) e Goffredo Cutinelli Rendina (hcp. 3) s’incontrerà il 12 giugno alle ore 18.30 sul “sabbione” di piazza Santa Croce con la Nazionale francese composta da Elouan Badarello (hcp. 1), Côme Dubois (hcp. 2) e Jules Legoubin (hcp. 3). La Francia è diretta dal coach Matthieu Delfosse. Saranno 24 i cavalli messi a disposizione dall’organizzazione, governati dai loro 6 grooms argentini, veri e propri Gauchos della Pampa secondo una tradizione che ben si integra con quella dei calcianti fiorentini.