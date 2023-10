San Lorenzo, nuova spaccata al Sabor Cubano: "E' la quarta volta in due settimane"

Firenze, 30 ottobre 2023 - Per la quarta volta in due settimane e per la quinta volta negli ultimi due mesi, i ladri hanno infranto la porta a vetri del Sabor Cubano di via Panicale per scappare con alcune bottiglie di vino e un lettore mp3. Secondo quanto ricostruito, i soliti ignoti nella notte tra domenica e lunedì si sono intrufolati all'interno dell'attività che si trova nel cuore di San Lorenzo dopo aver spaccato la vetrata molto probabilmente con un tombino. Dopo aver messo a soqquadro il locale, con poltroncine e sedie a terra e scaffali e frigoriferi aperti, i ladri sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

"Ho superato il tetto massimo imposto dall'assicurazione e quindi non avrò nessun risarcimento. Per non parlare del tempo perso, sono veramente stanco. Fare la denuncia per la quinta volta mi sembra troppo. Chiamare l’assicurazione per la quinta volta mi sembra troppo. Quello che non mi sembra troppo è arrabbiarmi ed essere disgustato dalle istituzioni che all’ennesima segnalazione il massimo che riescono a fare è allargare le braccia" si sfoga Daniele Palladini, il titolare del Sabor Cubano. "Cambierò la vetrata con quelle anti sfondamento usate dalla banche, per intenderci, ma per fare questo dovrò cambiare gli infissi – prosegue -. Oltre al danno economico, queste operazioni richiedono tempo. Sono sinceramente stanco e credo che ci sia qualcosa che non funzioni. Come è possibile tutto questo? Gli stessi vigili, che spesso trattano noi gestori come delinquenti con controlli di ogni tipo, perché non si preoccupano anche del presidio del territorio?".

Domenica mattina le volanti sono invece intervenute, intorno alle 10, in via dei Cerchi dove ignoti hanno sfondato la vetrina del negozio Leonardo Shoes. L'azione sarebbe stata verosimilmente portata a termine con un tombino, trovato poi dagli agenti fuori posto sul marciapiede. Al momento, a fronte degli ingenti danni subiti dal titolare, sembrerebbe che il bottino del colpo si aggiri intorno ai 5 euro in monete prese dalla cassa del locale, completamente rovistato dai malviventi.

Sempre domenica notte la polizia di stato è intervenuta in via dei Pecori per un tentato furto alla "Sosta dei Golosi". Intorno alle 3.45 l'attenzione di una volante è stata richiamata da un allarme scattato nella zona di piazza Duomo. Gli agenti hanno immediatamente individuato l'origine del suono, precipitandosi sul posto. Appena arrivati di fronte all'esercizio pubblico, hanno subito accertato che ignoti avevano tentato di forzare la porta d'ingresso, facendo però perdere le proprie tracce. Il sistema di antifurto e il quasi contestuale arrivo della pattuglia avevano infatti messo in fuga i malintenzionati costretti ad abbandonare, oltre ai loro propositi, anche i ferri del mestiere (ovvero diversi strumenti da scasso rinvenuti per terra), alcuni lasciati addirittura nel punto di forzatura dell'accesso. Le ricerche dei responsabili al momento hanno dato esito negativo ma sono in corso le indagini della polizia.