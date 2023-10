Boom di furti con spaccata a Firenze: tre episodi in una notte

Firenze, 15 ottobre 2023 – Vanno avanti ormai da qualche tempo i furti con spaccata ai danni degli esercizi commerciali di Firenze. Avvengono in tutta la città, dalla periferia al centro, che resta una delle più zone più colpite da episodi di questo tipo.

Nella notte è avvenuta una serie di spaccate e tentati furti in città, ai danni di bar ed esercizi commerciali. Secondo quanto denunciato alla polizia, ieri mattina, al momento dell'apertura, un bar in largo Annigoni ha trovato la sua vetrina infranta con un sasso.

È stato poi scoperto che dalla cassa erano stati asportati 150 euro. È stato preso di mira anche un altro bar, questa volta in viale Belfiore: anche in questo caso la vetrina è stata spaccata, verosimilmente con un sasso, ma i ladri sono fuggiti portando via solo dei pacchetti di gomme da masticare. Per tentare di infrangere la vetrina di un negozio di pelletteria in via del Melarancio è stato usato invece un cartello stradale, ma i malviventi non sono riusciti nell'intento e sono fuggiti a mani vuote.