Premio Strega Saggistica. Incontro con gli autori al Vieusseux

Cinque autori in lizza per uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari del nostro paese. È il Premio Strega Saggistica 2025, e i candidati in competizione sono Alessandro Aresu, con Geopolitica dell’intelligenza artificiale (Feltrinelli); Anna Foa, Il suicidio di Israele (Laterza); Vittorio Lingiardi, Corpo, umano (Einaudi); Simone Pieranni, 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori); e Luigi Zoja, Narrare l’Italia. Dal vertice del mondo al Novecento (Bollati Boringhieri).

L’appuntamento con la cinquina dei finalisti è per questo pomeriggio alle 15,30 nella Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux a Palazzo Strozzi. Insieme ai selezionati, partecipano all’incotro Riccardo Nencini, presidente del Vieusseux e Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Coordina l’incontrio Raffaele Palumbo. La prima edizione del Premio Strega Saggistica – riconoscimento nato per completare il quadro delle forme letterarie del Premio – è promossa da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk-Taormina Book Festival, in collaborazione con BPER Banca, Fuis-Federazione Unitaria Italiana Scrittori e Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux.

Sempre oggi, alle 17,30, per gli appuntamenti con BUR – Biblioteca Universale Rizzoli, nell’ambito della rassegna ’Le case editrici si raccontano’, realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze , si svolge un incontro dedicato alla figura di Oriana Fallaci, autrice tra le più lette, discusse e studiate della BUR. Con Edoardo Perazzi, nipote della scrittrice e curatore della sua opera, e con Cristina De Stefano, autrice della biografia Oriana. Una donna, si ripercorrerà la costruzione editoriale del suo catalogo, a partire da titoli entrati nell’immaginario collettivo come Lettera a un bambino mai nato. Tutti gli incontri si svolgono a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

O.Mu.