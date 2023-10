Via del Parione, ancora una spaccata: i ladri scappano con la cassa

Firenze, 28 ottobre 2023 - Furto con spaccata la notte scorsa in un ristorante pizzeria di via del Parione, nel centro storico. Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno usato un tombino in ghisa per infrangere la porta a vetro che dà sulla strada. I malviventi sono poi scappati con il registratore di cassa, con dentro circa 200 euro e un cellulare. Sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno passando al setaccio i sistemi di videosorveglianza.

Solo la settimana scorsa in via del Parione, per la precisione all'interno di Oggi Pizza & Restaurant, la polizia ha sorpreso un uomo di 30 anni, di origini straniere ma nato a Bagno a Ripoli, dentro il locale che stava cercando di scappare con venti bottiglie, fondo cassa, il cellulare e il tablet per un valore totale del bottino che si aggira attorno ai mille euro.

Secondo quanto ricostruito, la polizia su segnalazione di una guardia giurata, una volta arrivata sul posto ha trovato il 30enne ancora dentro che aveva appena finito di bere due bottiglie di vino. L'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.