Sicurezza a Firenze, volontari in divisa in piazze e giardini

Firenze, 26 gennaio 2024 - Un servizio “apprezzato da cittadini” che “è stato un valido supporto alla polizia municipale e alle forze dell’ordine” e che ha garantito circa 1400 ore di presidio del territorio di tutta la città ed ha portato in tre mesi a 170 servizi mirati”. L’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese traccia il bilancio dei primi tre mesi di servizio dei volontari in divisa che presidiano parchi, strade e giardini della città e annuncia la decisione, presa nel corso dell’ultima giunta, di continuare con il servizio. “Abbiamo avuto tanti riscontri positivi – spiega Albanese – e abbiamo deciso che il volontariato per la sicurezza proseguirà anche per il 2024: abbiamo infatti prorogato la collaborazione con 181 Pegaso dell’associazione nazionale Carabinieri. Il servizio territoriale è forte, l’attenzione ai quartieri è alta". Proprio ieri una rete di venti comitati ha dato vita a un sit in in piazza Duomo contro la micro criminalità.

“Un servizio utile e molto apprezzato dalla cittadinanza. Non può che farci piacere che sia stata prorogata la collaborazione con 181 Pegaso dell’associazione nazionale Carabinieri – spiegano i presidenti dei Quartieri Michele Pierguidi (Q2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e Cristiano Balli (Q5) – per tutto il 2024. Un presidio importante, a stretto contatto giornaliero con la polizia municipale, per dare maggiore sicurezza ai fiorentini”.

Il progetto in via sperimentale era cominciato lo scorso anno e aveva visto, dopo un bando aperto a tante associazioni, l’affidamento al gruppo 181 Pegaso dell’Associazione nazionale Carabinieri. Da settembre scorso quindi quaranta volontari, in divisa, presidiano 32 aree pubbliche della città svolgendo interventi di prevenzione e di sicurezza nei luoghi pubblici in cui è stata segnalata dai Quartieri una più forte richiesta di controlli.

Lo scopo è aumentare la sicurezza urbana, la vivibilità e il decoro: i volontari saranno una presenza visibile sul territorio, aggiuntiva e mai sostitutiva a quella della polizia municipale con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza ed al rispetto della legalità, il dialogo tra le persone, la dissuasione di condotte illecite e la prevenzione di fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo negli spazi pubblici. I servizi si svolgono lungo 10 itinerari che comprendono giardini e piazze dei 5 quartieri dove i volontari girano in divisa in orari compatibili con la presenza di famiglie dalle 16 alle 20 o dalle 18 alle 22 e con la possibilità di attivare il terzo turno dalle 20 alle 24 se necessario.