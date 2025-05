"E tu, piccola Barbiana", periferia piena di profezia. L’incontro a Firenze

Firenze, 15 maggio 2025 - "E tu, piccola Barbiana". Località periferica, ma profetica. Sabato 17 maggio, alle ore 17, nella Sala Aleramo della Biblioteca delle Oblate, sarà presentato il libro di Marco Campedelli, Agostino Burberi e Renzo Salvi edito da Cittadella.

Al centro del saggio, una lunga conversazione tra Renzo Salvi e Agostino Burberi il bambino che per primo incontrò Don Lorenzo Milani al suo arrivo a Barbiana, che poi divenne uno dei suoi primi sei alunni e ora, dopo Michele Gesualdi, è Presidente della Fondazione dedicata al priore. "Il dialogo - si spiega - non si pone nel solco del ricordo o nella chiave del rapporto tra memoria e storia, ma si sofferma sull’eredità concreta dell’insegnamento di Don Milani e di come la sua eredità sia oggi portata avanti attraverso l’impegno concreto della Fondazione e dei volontari che ne fanno parte". All'incontro interverranno Alberto Severi, caporedattore Tgr Toscana, Agostino Burberi; Lauro Seriacopi, uno dei due vicepresidenti della Fondazione don Milani; don Andrea Bigalli, Referente "Libera" Toscana; Mariano Borgognoni, direttore di Rocca; Renzo Salvi, che è stato Capo Progetto di Rai Cultura.

Nei giorni scorsi, invece, al Cinema Teatro La Compagnia, si è svolta la giornata conclusiva del Progetto “Don Lorenzo Milani e la Costituzione italiana. Responsabilità, impegno e partecipazione: i semi della democrazia”, organizzato dalla Fondazione Don Lorenzo Milani in collaborazione con con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e con la Regione Toscana.