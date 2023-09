Santa Maria Novella, ruba in un bar e poi ‘fa colazione’

Firenze, 11 settembre 2023 - Nemmeno le telecamere di video sorveglianza e l'inferriata hanno scoraggiato i ladri che nel giro di un mese hanno messo a segno tre colpi all'interno del ristorante Mattacena di via del Moro, a due passi da piazza Santa Maria Novella. Dopo la prima sgradita visita durante la quale è stato portato via il fondo cassa, il titolare Leonardo Tronconi ha deciso di installare un sistema di video sorveglianza sperando potesse fare da deterrente.

In realtà, tre settimane dopo l'ennesimo colpo: un uomo, a viso scoperto, approfittando del via vai di fornitori che scaricavano acqua e generi alimentari, intorno alle 7.30 si è intrufolato per poi scappare via con il fondo cassa e quattro palmari. Prima di chiudere la porta dietro di sè, come si vede dai filmati, ha preso un pezzo di dolce dal frigo e lo ha mangiato. "Assurdo – si sfoga Tronconi – che di mattina non abbia paura ad entrare in un locale, queste sono persone senza scrupoli"

Dopo il secondo furto, Tronconi ha deciso di rafforzare ulteriormente la sicurezza del suo locale con un cancelletto a protezione della porta di ingresso. "Non è servito nemmeno quello – prosegue -, lo stesso uomo del secondo furto è entrato da una finestra". Il ladro è riuscito a portare via il computer e quattro palmari. "E' dura lavorare in questo modo – prosegue -, nell'ultimo anno la situazione è peggiorata notevolmente. E' pieno di spacciatori e ubriachi, a ogni angolo".