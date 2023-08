Raid nel bar Firenze: danni per 5mila euro. "Siamo impauriti, non ne possiamo più"

Nella notte tra martedì e mercoledì ignoti si sono intrufolati all’interno del bar Endri Le Cafè di via Magenta portando via la cassa e lasciando un danno di 5mila euro per i costi di riparazione dell’inferriata e della porta a vetro scorrevole. Un episodio che ha fatto infuriare il titolare Andrea Roperti (nella foto) per la terza volta in poco più di un anno vittima di un furto. "Non ne possiamo più. Questa zona, come testimoniano le varie denunce e segnalazioni, è stata presa di mira".

Se poco più di un anno fa, a fare irruzione è stato un ladro "gentiluomo" che ha portato via 200 euro senza danneggiare la porta, negli ultimi due casi, quello di aprile e di due giorni fa, i malviventi oltre a portare via la cassa hanno vandalizzato il doppio ingresso. "Ho dipendenti donne che hanno paura – riprende -, la mattina quando arrivano c’è gente che dorme all’esterno. Da quando è stata alzata l’attenzione sulle Cascine, si sono spostati tutti qui".

ross. c.