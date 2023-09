Svaligiano un bar e scappano con la refurtiva. Uno viene arrestato, l’altro sfugge e si allontana

Firenze, 6 settembre 2023 – Scappano dopo aver svaligiato un bar, ma soltanto uno di loro finisce in manette. Il fatto è accaduto a Firenze nei giorni scorsi, ma è stato reso noto soltanto nella giornata di oggi. Il protagonista è un senza fissa dimora di 40 anni di origine marocchina, arrestato dai carabinieri dopo il furto all’interno di un’attività in via del Ponte Sospeso, mentre il suo complice è riuscito a scappare.

A scoprire il colpo i carabinieri nel corso di un servizio di controllo straordinario che ha impegnato in quattro giorni 40 militari e 12 automezzi nelle zone delle Cascine, Porta al Prato e stazione ferroviaria Santa Maria Novella. nel corso del quale sono state identificate 130 persone e controllare 50 vetture. Una pattuglia, secondo quanto emerso, si è avvicinata a due uomini perché insospettita da quello che stavano facendo con uno zaino in mano: entrambi sono scappati, uno è stato preso al termine di un inseguimento, l'altro è riuscito a dileguarsi. All'interno sono stati rinvenuti diversi pacchetti di sigarette, un telefono cellulare e un centinaio di euro ancora confezionati in blister.

I carabinieri hanno poi scoperto che il furto era stato messo a segno in un bar in via del Ponte Sospeso. I video delle telecamere di sorveglianza del locale hanno consentito agli investigatori, secondo quanto emerso, di individuare gli autori e ricostruire la dinamica: il 41 enne e il complice avrebbero divelto la porta d'ingresso del negozio con un palanchino per mettere a segno il colpo.

Nel corso dei controlli, un 38 enne marocchino è stato arrestato per resistenza: dopo essere stato sorpreso alla fermata tramvia delle Cascine con una piccola quantità di hashish ha dato in escandescenza e ha tentato di colpire i carabinieri. Sempre al parco delle Cascine, un 42 enne di origine gambiane è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ed è finito in manette.