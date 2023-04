Raid di Pasqua in San Jacopino: sei auto danneggiate

Firenze, 8 aprile 2023 - Raid di Pasqua nel quartiere di San Jacopino, in via Ponte all'Asse, con almeno sei vetture finite nel mirino dei balordi. La segnalazione accompagnata da un ricco dossier fotografico arriva dal comitato Cittadini attivi San Jacopino: “I balordi continuano a girare come se non ci fosse un domani – scrivono – da un punto all'altro del nostro quartiere”. Una storia che si ripete a distanza di soli sei giorni. Chi domenica scorsa ha parcheggiato l'auto su viale Redi non ha di certo avuto un bel risveglio: quattro le macchine danneggiate con le gomme a terra. Un atto vandalico vero e proprio senza nessun fine se non quello di creare un disagio ai poveri malcapitati di turno.

“Oggi, proprio nel giorno della vigilia di Pasqua, l'ennesima sgradita sorpresa. Abbiamo contato sei quattro ruote aperte e rovistate all'interno”. La prima segnalazione è delle 19 di venerdì. Le altre nelle prime ore della mattinata. I cittadini allora con tanto di telefono cellulare sono scesi in strada e hanno passato al setaccio tutta la zona per riuscire ad avere una mappa precisa delle vetture colpite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato i proprietari invitandoli a presentare denuncia. Una situazione diventata insopportabile per gli abitanti le cui segnalazioni sono ormai quasi quotidiane. “Noi non ne possiamo più – sottolinea il presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni - non è possibile svegliarsi con la paura che possa essere successo qualcosa. Si tratta di atti vandalici che ai proprietari costano molto caro, considerando i costi che occorrono per cambiare le gomme o riparare i finestrini. Ringraziamo le forze dell'ordine ma c'è bisogno di uno sforzo in più da parte di tutti”.

Un fenomeno quello degli atti vandalici e furti ai danni dei proprietari di motori che interessa tutta la città anche se, al momento, le zone più gettonate sembrano essere San Jacopino e quella di piazza Vittorio Veneto. Solo nella serata di venerdì i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un 44enne italiano che, dopo aver infranto il vetro di una Volvo V40 parcheggiata in piazza Vittorio Veneto, si è impossessato di un booster ricarica batterie, un kit di gonfiaggio ruote e un borsone con all’interno una divisa delle poste italiane.