Viale Redi, ancora un raid contro le auto in sosta: risveglio amaro per i residenti

Firenze, 3 aprile 2023 - Ancora una strage di specchietti. Ancora un raid vandalico gratuito a cui i residenti non riescono proprio a trovare una risposta. Chi domenica ha parcheggiato l'auto su viale Redi non ha di certo avuto un bel risveglio: quattro le auto danneggiate con le gomme a terra. Un atto vandalico vero e proprio senza nessun fine se non quello di creare un disagio ai poveri malcapitati di turno.

Purtroppo non un è caso isolato. Anzi le segnalazioni degli abitanti riuniti nel Comitato Cittadini attivi San Jacopino sono ormai quasi quotidiane. “E bisogna considerare che non tutti denunciano – sottolinea il presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni -, quindi i numeri sono di gran lunga superiori. Noi non ne possiamo veramente più, non è possibile svegliarsi con la paura che possa essere successo qualcosa. Si tratta di atti vandalici che ai proprietari costano molto caro, considerando i costi che occorrono per cambiare le gomme come in questo caso”.

Il mese scorso due vetture sono stata danneggiate in via Cimarosa mentre quattro residenti si sono ritrovati con finestrini spaccati e specchietti divelti e vetri sparsi ovunque tra via Maragliano, via Benedetto Marcello, via Bellini e via Landini. Per chi vive, ma niente nomi e cognomi, i responsabili sarebbero alcuni personaggi molesti, facce ormai note al rione stretto tra la stazione centrale e Novoli, che ciondolano da un minimarket e un altro in cerca di alcol. Il raid, come è stato documentato anche dalle fotografie scattate dai residenti, inciderà sulle tasche di chi ha semplicemente fatto l’errore di posteggiare il proprio veicolo sotto casa.

"Spaccio, vandalismi ed episodi di ubriachezza molesta sono all'ordine del giorno” ha sottolineato più volte Gianfaldoni. Nel quartiere di San Jacopino, infatti, illegalità e degrado, nonostante i miglioramenti rispetto agli anni bui, non si fermano. Il comitato Cittadini Attivi San Jacopino, che è stato promotore di un faccia a faccia con le istituzioni ad aprile per parlare proprio del nodo sicurezza, ha chiesto più volte anche che vengano accesi i riflettori sull’area verde di via Ponte all’Asse e sulla pista ciclabile lungo il Mugnone "dove i pusher arrivano in bici e aspettano i clienti sulle panchine".