Pretende soldi per restituire un giubbotto rubato, arrestato per estorsione

Firenze, 1 aprile 2025 - Ha chiesto dieci euro in cambio della restituzione di un giubbotto rubato, poi, di fronte al rifiuto della vittima, lo ha aggredito. Per questo un 27enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella con l'accusa di estorsione. L'episodio è avvenuto nella serata del 30 marzo in piazza della Stazione. Una pattuglia dell'Arma, in transito nella zona, ha notato l'aggressione in corso ai danni di un connazionale dell'arrestato e è immediatamente intervenuta per bloccare la situazione. Dai primi accertamenti è emerso che il 27enne aveva chiesto alla vittima il pagamento di dieci euro per riavere un giubbotto che gli era stato sottratto nei giorni precedenti. Di fronte al rifiuto, l'avrebbe colpito. I militari sono riusciti a fermare il presunto autore dell'estorsione e a mettere in sicurezza la vittima, che ha scelto di sporgere denuncia. L'uomo è finito a Sollicciano.