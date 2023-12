Firenze, Schmidt e la candidatura a sindaco: “Ci rifletto a Natale e decido a gennaio”

Firenze, 6 dicembre 2023 – Eike Schmidt? Deciderà definitivamente solo nelle prossime settimane se sarà il candidato del centrodestra per la corsa alla poltrona di sindaco di Firenze. Ma intanto è particolarmente orgoglioso di essere diventato cittadino italiano.

Il direttore degli Uffizi lo dice a margine della presentazione in Senato del ritratto settecentesco di Margherita d'Austria, detta la Madama (da lei il nome del Palazzo), attribuito al pittore Anton Domenico Gabbiani che grazie a un accordo con gli Uffizi sarà esposto in Senato fino all'estate 2024.

«Da otto giorni – dice Schmidt – sono cittadino italiano e ne sono molto fiero. Sono venuto in Italia da bambini poi i miei studi accademici sono stati dedicati all'arte e l'arte italiana. Sono pieno d'orgoglio».

Rispondendo ai giornalisti, Schmidt parla anche della possibilità si candidi a sindaco di Firenze: «Deciderò a gennaio, non è detto, ma ci rifletterò a partire da Natale», spiega. Per parlare di un'eventuale coalizione che lo sostenga «è troppo presto, non ho nemmeno tempo. Prima porto a termine il mio mandato agli Uffizi»