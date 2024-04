Dario Nardella è candidato per le Europee dell’8 e 9 giugno: l’annuncio

Firenze, 21 aprile 2024 – “Mi candido per le Europee”: è con un post su Instagram che il sindaco di Firenze Dario Nardella rompe gli indugi e annuncia che correrà per le elezioni dell’8 e 9 giugno che ridisegneranno il Parlamento europeo. Un annuncio che era nell’aria ormai da tempo. Il sindaco ha scelto i social network per dare notizia della sua candidatura.

"È ufficiale, sono stato candidato dal Pd al Parlamento Europeo per le elezioni dell’8 e 9 giugno. E lo faccio nell’unico modo che conosco: tra le persone e con le persone”, scrive Nardella. Che poi accompagna il suo posto con una frase, “Dalle città rinasce l’Europa”. Un concetto che aveva già più volte espresso, sottolineando il fatto che i primi cittadini possono portare un valore aggiunto a Bruxelles.

"Mi piacerebbe candidarmi alle Europee, non lo nascondo - aveva detto in queste settimane Nardella - Mi sono messo a disposizione del mio partito che dovrà poi decidere per tutti”.

“In generale - aveva proseguito - i sindaci possono portare un valore aggiunto nelle liste del Pd al Parlamento Europeo, che a volte i cittadini percepiscono un pò lontano dalla concretezza dei problemi quotidiane”. Il primo cittadino ringrazia “Elly Schlein e il partito regionale e nazionale per la fiducia”.