Grandine e temporali forti, strade imbiancate da Cortona a Monteriggioni

Firenze, 2 maggio 2024 – Toscana nella morsa del maltempo. Nel pomeriggio di oggi si sono scatenati violenti temporali in diverse province. A far paura è stata soprattutto la grandinata caduta in alcune località.

Come mostra la foto pubblicata da Meteo Siena 24, un forte temporale si è abbattuto nel Senese e la grandine ha completamente imbiancato le strade a Monteriggioni.

Situazione simile nell’Aretino. Arezzo Meteo ha pubblicato sui social le foto della grandine caduta a Cortona. La perturbazione si è poi spostata verso l’Umbria, a Città di Castello in provincia di Perugia.

In Toscana la Sala operativa della Protezione civile regionale aveva emesso per oggi un’allerta meteo gialla per pioggia e rischio temporali forti. Allerta che è stata poi prorogata fino alla giornata di domani, venerdì 3 maggio. In base alle previsioni, pioggia e temporali sono attesi soprattutto sulla costa e nell’entroterra adiacente.