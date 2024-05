Maltempo in Toscana, allerta meteo prorogata: pioggia e rischio temporali forti

Firenze, 2 maggio 2024 – Prosegue la fase di maltempo in Toscana. Dopo il codice giallo emesso su tutta la regione per l’intera giornata di giovedì 2 maggio, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla, che interessa in particolare la costa, per pioggia, rischio idrogeologico, rischio idraulico del reticolo minore e rischio temporali forti. L’allerta ha validità dalla mezzanotte fino alle ore 09 di venerdì 3 maggio e riguarda tutta la fascia costiera e le zone adiacenti dell’entroterra.

Le previsioni

La vasta area depressionaria che sta interessando l’Europa provoca instabilità anche in Toscana, con piogge e temporali. Domani, venerdì, nella regione si prevedono piogge e rovesci nella prima parte della giornata sulla costa e sulle zone centro-meridionali. Mare molto mosso in attenuazione dalle prime ore del mattino di venerdì.

Elenco di province e comuni

Le province interessate sono: Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno , Grosseto, Siena.

Ecco l’elenco dei comuni interessati:

- Camaiore (LU)

- Carrara (MS)

- Forte dei Marmi (LU)

- Massa (MS)

- Montignoso (MS)

- Pietrasanta (LU)

- Borgo a Mozzano (LU)

- Lucca (LU)

- Massarosa (LU)

- Pescaglia (LU)

- San Giuliano Terme (PI)

- Vecchiano (PI)

- Viareggio (LU)

- Gorgona (LI)

- Livorno (LI)

- Pisa (PI)

- Rosignano Marittimo (LI)

- Bibbona (LI)

- Castagneto Carducci (LI)

- Cecina (LI)

- Piombino (LI)

- San Vincenzo (LI)

- Campo nellElba (LI)

- Capoliveri (LI)

- Capraia Isola (LI)

- Marciana (LI)

- Marciana Marina (LI)

- Porto Azzurro (LI)

- Portoferraio (LI)

- Rio (LI)

- Campiglia Marittima (LI)

- Casale Marittimo (PI)

- Castellina Marittima (PI)

- Castelnuovo di Val di Cecina (PI)

- Gavorrano (GR)

- Guardistallo (PI)

- Massa Marittima (GR)

- Montecatini Val di Cecina (PI)

- Monterotondo Marittimo (GR)

- Montescudaio (PI)

- Monteverdi Marittimo (PI)

- Montieri (GR)

- Orciano Pisano (PI)

- Pomarance (PI)

- Radicondoli (SI)

- Riparbella (PI)

- Roccastrada (GR)

- Santa Luce (PI)

- Sassetta (LI)

- Suvereto (LI)

- Castiglione della Pescaia (GR)

- Follonica (GR)

- Piombino (LI)

- Scarlino (GR)

- Grosseto (GR)

- Capalbio (GR)

- Isola del Giglio (GR)

- Magliano in Toscana (GR)

- Monte Argentario (GR)

- Orbetello (GR)

Piogge e rovesci in Toscana

Oggi, 2 maggio, in Toscana piogge e rovesci sparsi. È piovuto, con precipitazioni regolari, ma non ci sono al momento segnalazioni di bombe d'acqua o grandinate, e neppure di vento -, in quasi tutte le province, dall'interno alla costa, dalle Apuane, alla Versilia, a Livorno città. Soleggiati invece la Maremma e il litorale da Piombino in giù, fino a tutto il Grossetano. A Firenze e intorno alla città dopo una pioggia duratura e intensa di quasi due ore ore, da mezzogiorno in poi il cielo si è rischiarato ed è spuntato il sole ma restano nuvole sparse. Durante la precipitazione corsa agli ombrelli, per chi non si era premunito, e consueto aumento della richiesta di passaggi in taxi. Minore comunque l'impatto del meteo sul traffico rispetto ad altre volte poiché la pioggia ha cominciato a scendere quando ormai le lezioni scolastiche erano partite e non c'è stato bisogno di portare i figli scuola in auto. Nelle città capoluogo, le temperature segnalate dal Lamma vanno dai 12°C di Arezzo, Lucca, Pistoia e Massa, situate ai piedi dell'arco appenninico, fino ai 14°C di Pisa e Siena, ai 15°C di Prato e Livorno, ai 16°C di Firenze, ai 17°C di Grosseto. L'allerta gialla prosegue tutto il giorno nell'intera regione.