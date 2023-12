Renzi sulla sua E-News: “Non ho tradito io il Pd, è chi resta che vive un’altra esperienza”

Firenze, 6 dicembre 2023 – “Alla luce di cosa sta accadendo, non sono io ad aver tradito il Pd”. E’ il senso delle parole di Matteo Renzi comparse sulla sua E-News, diffusa nella mattina di mercolrdì 6 dicembre agli iscritti alla newsletter. Renzi fa una riflessione su quanto accaduto a Firenze, dove i dem hanno “rottamato le primarie”, dice il senatore, che fa accuse ben precise.

"Dalla Sardegna di Soru alla mia Firenze il Pd ha rottamato le primarie – afferma – Elly Schlein ha utilizzato le primarie per prendersi il partito e trasformarlo nella vecchia ditta”. Il riferimento è alla scelta di Sara Funaro come candidato Pd per la corsa alla poltrona di sindaco. Una candidatura “diretta”, senza passare appunto dalle primarie.

La cosa non è andata giù a Renzi, che dice: "Chi ancora si ostina a credere che quello sia il Partito Democratico riformista e fedele alla propria storia merita tutta la mia ammirata solidarietà: non è più solo un problema di contenuti, dal reddito di cittadinanza alle incertezze sulla politica energetica. Ormai il Pd è davvero un’altra cosa non rispetto a quello che guidavo io, ma rispetto a quello che era stato pensato quindici anni fa. Vorrei porre una domanda sincera agli amici delle E-News che sono iscritti ancora al Pd: davvero questo Pd vi sembra quello che avevamo sognato insieme? Non siamo noi che abbiamo tradito il Pd andandosene, è chi resta che vive – legittimamente – un’altra esperienza”.

Poi una riflessione sul meeting sovranista di Salvini: “Nel frattempo Matteo Salvini riunisce tutti i sovranisti a Firenze. O mamma mia. Proprio non gli viene in mente che Firenze è la città meno sovranista del mondo perché è una città in cui si è sempre favorito lo scambio, a cominciare dallo scambio economico. Se Firenze è diventata la culla del Rinascimento è perché era una città aperta, non perché si chiudeva nel proprio ristretto orizzonte. Ho fatto un video per spiegare perché le idee di Salvini vanno ascoltate: ci ricordano che noi la pensiamo diversamente su tutto. E più Salvini scommette sul sovranismo, più io rilancio gli Stati Uniti d’Europa”.