Agnoletti e Diamanti al fianco di Sara Funaro

I suoi successi (nella comunicazione politica) sono innegabili: prima con Matteo Renzi in Palazzo Vecchio e a Palazzo Chigi, poi si è occupato della campagna elettorale di Stefano Bonaccini e di Eugenio Giani – gli unici due governatori a stravincere in un momento in cui tutta l’Italia virava a destra – senza dimenticare le campagne elettorali di Vannino Chiti, Leonardo Domenici, Dario Nardella e Simona Bonafè. Ora la società di Marco Agnoletti Jump e la Quorum Youtrend di Giovanni Diamanti si occuperanno insieme della corsa a prima cittadina di Sara Funaro.

Con il primo che avrà a che fare con i media tradizionali e il secondo – che ha diretto le strategie di campagna dei sindaci di Roma, Milano, Firenze e negli ultimi anni, ha curato le campagne dei quelli di Verona e Vicenza – con i social. Agnoletti, che ha una lunga tradizione nel campo politico essendo stato anche responsabile dell’ufficio stampa del gruppo Pd in Consiglio regionale e poi portavoce del segretario regionale dem, da dietro le quinte dispenserà a Sara Funaro consigli sulla strategia da adottare mentre Diamanti (che ha scritto un libro edito da Utet, Il candidato vincente, che mette in luce in maniera drammatica le contraddizioni all’interno della società americana) proverà ad avvicinare alla candidata sindaca di Firenze il mondo del web, soprattutto quello dei giovani che, a dire la verità, nelle assemblee e nelle riunioni di partito mancava.

