Scudo, i varchi sono rossi. Ma zero multe fino a giugno. Dubbi Zcs: tutte le risposte

Da domani i 77 varchi elettronici dello Scudo verde, accesi da alcune settimane, cambieranno colore e diventeranno tutti rossi con la scritta ’Ztl attiva’. Attenzione, però a non confondersi: si tratta ancora di una fase di pre-esercizio e, come informa Palazzo Vecchio, dal punto di vista sanzionatorio non cambia niente. L’attivazione dei varchi resta fissata sempre per domenica 1° giugno. Quindi, a prescindere da colore e scritta, nessuna eventuale multa verrà elevata. Sui varchi saranno collocati anche cartelli informativi.

Ma con l’arrivo di giugno cambieranno tante cose per il traffico fiorentino. Dopo il rinvio degli stessi giorni la data ultima per regolarizzare la targa della propria auto per sostare gratuitamente nella propria zona di residente sarà il 31 maggio. Da quel giorno in poi gli automobilisti ’distratti’ saranno a rischio multa. Nonostante le informazioni di questi mesi tanti sono ancora i dubbi dei fiorentini sulla sosta in zona a sosta controllata. Vediamo alcune risposte alle domande più frequenti.

COSA SONO LE ZCS?

Le Zcs sono delle aree individuate dal piano urbano del traffico esterne alla Ztl per le quali vengono disciplinate le diverse tipologie di sosta. Le Zcs a Firenze sono attualmente cinque come da planimetrie pubblicate sul sito www.serviziallastrada.it.

FIN QUANDO DOVRÒ ESPORRE

IL CONTRASSEGNO ZCS?

Il nuovo disciplinare prevede il superamento dell’obbligo di esposizione per tutte le autorizzazioni che sono associate ad una singola targa. Per i residenti permane, sino al 31 maggio 2025, l’obbligo di esposizione della carta di circolazione (o del contrassegno residenti) in attesa di completamento dell’inserimento delle targhe dei residenti tramite registrazione o acquisizione dai portali PA.

COSTO E DURATA

DEL CONTRASSEGNO ZCS

PER DOMICILIATI

Il contrassegno Zcs domiciliato costa 30 euro e dura un anno.

I RESIDENTI NELLA ZCS 1 DOVE POSSONO PARCHEGGIARE?

I residenti nella parte dei Quartieri 2, 4 e 5 inserita all’interno della Zcs1, potranno sostare coi loro veicoli a tre o quattro ruote anche nella Zcs di riferimento dei rispettivi Quartieri, e quindi rispettivamente nelle Zcs 2, 4 e 5, alle medesime condizioni previste per i residenti di quest’ultime, previo rilascio di apposito contrassegno che deve riportare la targa del veicolo.

IL RESIDENTE IN UNA ZCS CON AUTO INTESTATA A UN PARENTE DI 1°/2° GRADO RESIDENTE IN ALTRE ZCS, PUÒ REGISTRARLA GRATIS?

No, il disciplinare in vigore non lo consente. Tuttavia può procedere alla richiesta di autorizzazione nel caso di veicolo in uso esclusivo da prima del 3 novembre 2014 dichiarandolo, oppure di comodato d’uso annotato sulla carta di circolazione presso la motorizzazione civile o l’Aci.

IL RESIDENTE IN UNA ZCS CON AUTO INTESTATA ALLA DITTA DI CUI E’ TITOLARE SOCIO O DIPENDENTE PUO’ REGISTARLA GRATIS?

Si, il disciplinare in vigore lo permette. Sarà necessario in fase di registrazione della targa produrre la documentazione che le verrà indicata dal sistema.

PER ASSISTERE UN PARENTE ANZIANO RESIDENTE IN UN’ALTRA ZCS, COME OTTENERE AUTORIZZAZIONE PER NON PAGARE SEMPRE IL PARCHEGGIO?

Il parente di 1° o 2° grado o affine di 1° grado che deve prestare assistenza a persona non autosufficiente può richiedere, previa registrazione alla nostra piattaforma https://servizionline.serviziallastrada.it, l’autorizzazione per Assistenza Personale, allegando il modulo assistenza domiciliare persona non autosufficiente. Dovrà allegare: libretto del mezzo e un documento in corso di validità oltre a un certificato del medico.