Eike Schmidt balla il twist: la festa nel Chianti per celebrare Giovanni da Verrazzano

Greve in Chianti (Firenze), 18 aprile 2024 – Festa nel Chianti per Giovanni Da Verrazzano. Il celebre navigatore scoprì l’attuale baia di New York cinquecento anni fa esatti. E proprio in suo onore, nel Castello da Verrazzano, si sono svolte una serie di iniziative.

Eike Schmidt durante la serata. Qui è con Stefania Saccardi

Tra cui un dibattito dal titolo “Europa-America: 500 anni di relazioni culturali” e la presentazione del libro di Marco Hagge, con le letture degli attori Fabio Baronti e Luca Carocci della Compagnia delle Seggiole. E’ stato dunque un po’ il Verrazzano Day a Greve. Proprio nella villa luogo delle iniziative nacque nel 1485 il navigatore.

In serata si è svolta una cena con tanti ospiti. Tra questi anche diversi politici. Il candidato del centrodestra per la poltrona di sindaco a Firenze Eike Schmidt ha qui incontrato diversi altri esponenti di partito e istituzionali, tra cui la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi. Schmidt si è quindi scatenato in pista, ballando il twist insieme agli altri ospiti.