Elezioni Firenze, Del Re corre da sola. “Al ballottaggio non sosterremmo Schmidt”

Firenze, 18 aprile 2024 - “L'associazione Firenze Democratica ha deciso di correre alle prossime elezioni amministrative dell'8-9 giugno sostenendo la mia candidatura a sindaca di Firenze. Oggi quindi annuncio questa cosa e ringrazio i tanti iscritti e iscritte a Firenze democratica e i consiglieri comunali con cui in questi mesi abbiamo fatto sentire la nostra voce”. Così Cecilia Del Re, ex assessora comunale Dem della giunta di Palazzo Vecchio guidata da Dario Nardella, nel corso di una conferenza stampa a Firenze. Del Re ha ringraziato Stefania Saccardi, candidata sindaco per Iv, “a cui mi lega un rapporto di amicizia per gli appelli che mi ha rivolto in queste settimane. Non c'erano le condizioni programmatiche per un progetto condiviso. Ringrazio anche l'associazione 11 Agosto”, guidata da Tomaso Montanari, “nata con l'intento di unire le forze del centrosinistra. Purtroppo per qualche veto di troppo e assenza di troppo quel laboratorio politico non è partito”.

Del Re ha spiegato in merito che "Sinistra Progetto Comune ha posto un veto su di noi, la loro contrarietà non ha favorito il nascere di una alleanza. Così come non ha favorito l'attendismo del M5s, dove abbiamo capito che a decidere è il vertice”.

"Con Fd ci candidiamo perché sappiamo che altrimenti tanti cittadini non avrebbero avuto voce. C'è troppa autoreferenzialità e poca connessione diretta con il territorio. Con questo spirito, per una città pubblica, ecologista, accessibile a tutti, abbiamo deciso di candidarci”.

"Se si parla di ballottaggio è perché c'è stata una maggioranza che si è frantumata. Vediamo chi andrà al ballottaggio. Come Firenze Democratica non andremo a sostenere la coalizione di centrodestra”, che ha candidato l'ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt, ha detto Del Re.