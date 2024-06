Elezioni comunali Firenze, si chiude la campagna elettorale

Firenze, 7 giugno 2024 – Si conclude la campagna elettorale dei candidati sindaco di Firenze. Da domani inizia la resa dei conti. Si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 07 alle 23.

Il candidato sindaco sostenuto dal centrodestra Eike Schmidt ha chiuso la sua campagna davanti al murale di Antonio Gramsci. “Gramsci è un autore molto importante che riguarda tutti quanti gli italiani”, ha detto Schmidt. E poi: “Sono in giro da stamattina e lo sarò forse fino alle 23:59 come la legge permette. In base alle reazioni dei fiorentini sono veramente contento”.

La campagna della candidata del centrosinistra Sara Funaro si è conclusa con una cena allargata con tutta la coalizione: oltre 1.200 persone e sessanta volontari presenti al Galluzzo. Funaro è tornata a parlare di sanità diffusa: “Le Case di comunità sono una risposta fondamentale per la salute dei fiorentini. La nostra volontà è di renderle sempre più capillari su tutto il territorio cittadino e abbiamo già individuato altre zone in cui costruirle, a partire da San Donato a Novoli”.

La candidata sindaca per Italia Viva Stefania Saccardi ha chiuso la sua campagna elettorale al Tepidarium del giardino dell’Orticoltura. A sancire la fine della corsa l’abbraccio con il suo primo sponsor, a Matteo Renzi. “Non abbiamo mai fatto una campagna elettorale contro, abbiamo cercato di farla a favore di una visione di Firenze portando avanti le nostre soluzioni ai problemi. Abbiamo fatto una campagna che è sembrata silente, ma che si è mossa tanto in mezzo alla gente, con il mio stile, un profilo forse più basso, meno social, ma tanto presente nei luoghi dove si ritrova la gente”.

Il candidato sindaco di Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale Dmitrij Gabriellovic Palagi ha salutato i suoi sostenitori ai giardini pubblici di via Maragliano in San Jacopino: “Felici di chiudere con tante persone che si alternano. Pomeriggio di famiglie con giochi per bambine e bambini, serata di ballo. La birra del collettivo ex GKN e qualche centinaio di persone che condividono un’idea di sicurezza sociale fatta di presenza. Siamo la Firenze che vogliamo nella società pronta a governare”.