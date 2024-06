Ballottaggio Firenze: dibattito Funaro Schmidt, la sfida in diretta

12:23

Quando si vota

L'Italia torna alle urne per i ballottaggi nei Comuni. A Firenze e in tutta Italia si vota domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Subito dopo partirà lo spoglio. In serata si dovrebbero sapere i risultati. Guarda il fac simile della scheda elettorale a Firenze. In Toscana, tra le varie città, ballottaggio anche a Empoli, Pontedera, Ponsacco, Cecina, Rosignano, San Miniato