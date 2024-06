Funaro-Schmidt, è l’ora decisiva. Il duello finale oggi in diretta web

Firenze, 21 giugno 2024 – Sarà l’ultimo confronto tra Sara Funaro ed Eike Schmidt prima del ballottaggio. Quello che si terrà oggi dalle 15,30 alle 17 nella redazione de La Nazione potrebbe essere forse il duello fondamentale per convincere gli indecisi e consentire ai fiorentini di farsi un’idea più chiara di entrambi i programmi prima dell’appuntamento con le urne e il ballottaggio che si terrà domenica 23 e lunedì 24 giugno. Dall’appuntamento ai seggi uscirà fuori il nome di chi siederà nella sala di Clemente VII alla guida di Firenze per i prossimi cinque anni. E allora ecco le regole di ingaggio: dodici domande per toccare i temi chiavi della Firenze del domani. Due minuti di tempo a testa per rispondere ad ogni quesito e tre diritti di replica di un minuto l’uno. E due minuti di appello al voto.

I protagonisti saranno Sara Funaro candidata sindaca per il centrosinistra ed Eike Schmidt, candidato sindaco civico sostenuto dal centrodestra. Ricordiamo che le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì, il giorno di San Giovanni, dalle 7 alle 15.

L’evento , che si concluderà alle 17, sarà trasmesso in diretta video sui portali de La Nazione e il resoconto sarà poi riportato su carta nell’edizione di sabato. A condurlo sarà la capocronista Erika Pontini, affiancata dai giornalisti Emanuele Baldi, Antonio Passanese e Niccolò Gramigni che cercheranno di sciogliere gli ultimi dubbi dei cittadini e dare ai due sfidanti per Palazzo Vecchio modo di presentare definitivamente il loro programma con relativo appello al voto.

Come seguire il confronto? Basterà collegarsi dalle 15 sul portale web de La Nazione, www.lanazione.it e cliccare sulla diretta streaming che durerà fino alle 17. Ora, dopo settimane di scontri verbali e slogan, arriva il momento delle domande e delle risposte concrete sul futuro di una città fragile e complessa come Firenze.

I temi sono quelli sui quali in queste settimane si sono affrontati i candidati: dalla cura del ferro a cui Firenze è sottoposta con infrastrutture come Tav e tramvia che presto si ’uniranno’ sopra e sotto la pancia di viale Lavagnini, ma anche lo sviluppo della pista dell’aeroporto di Peretola, passando per l’emergenza abitativa e quella della sicurezza che sempre più ha fatto irruzione a turbare i sonni dei fiorentini. Non ultimo sarà affrontato il tema del futuro del Franchi dopo l’ultima, clamorosa, mossa della Fiorentina: un ricorso al tribunale civile di Firenze per chiedere il blocco dei lavori di restyling. Ma anche il sistema dei trasporti, la cura del verde, l’attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Tutte questioni aperte per le quali i fiorentini attendono impegni concreti.

Starà poi ai cittadini compiere un gesto di responsabilità e cercare di tenere alto i numeri dell’affluenza, con un semplice gesto: andare alle urne ed esercitare il diritto-dovere di votare. Senza dimenticare che la sovranità appartiene al popolo e, non andare a votare significa mettere sotto le scarpe l’articolo 1 della Costituzione. Rinunciando a quella minuscola ma fondamentale, parte di sovranità popolare conquistata sempre a fatica nel corso della storia.