Tentata rapina in via dello Statuto. Negoziante in ospedale, il racconto choc: “Mi ha puntato il coltello alla gola”

Firenze, 27 gennaio 2024 - “È entrato all'improvviso, si è guardato intorno e poi mi ha chiesto i soldi, io non glieli ho voluti dare e lui mi ha puntato il coltello alla gola". È il racconto dal letto di ospedale di Hanif, il titolare di un minimarket di via dello Statuto che ieri, 26 gennaio, è stato rapinato e aggredito. Ora Hanif non è in pericolo in vita ma ha riportato gravi lesioni e ha rischiato, in un primo momento, il distaccamento di un dito.

Secondo quanto raccontato, intorno alle 14, quando il rapinatore, un ragazzo di 16 anni, è entrato nel suo piccolo supermercato, non ha voluto dargliela vinta. "Quando ho visto il coltello ho cercato di difendermi e abbiamo cominciato a litigare" racconta ai suoi connazionali che ieri sono andati a trovarlo in ospedale dove ha passato la notte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, infatti, il proprietario del minimarket sembrerebbe abbia reagito contro il giovane che avrebbe tentato la rapina. Tra i due è nata una colluttazione durante la quale entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale e sottoposti a intervento.

"Hanif ha cercato solo di difendersi, non poteva fare altro" dice Md Abdullah, il vice presidente dell'associazione Bangladesh che a Firenze conta circa 1.200 cittadini. Le urla hanno richiamato l'attenzione di diversi commercianti della zona che una volta arrivati sul posto hanno visto i due uomini sanguinanti. "Abbiamo sentito gridare, ci siamo avvicinati e abbiamo visto il sangue a terra. Erano tutti e due feriti”, racconta una residente. Sul posto quindi sono intervenuti i sanitari e subito dopo i carabinieri.

La dinamica di quanto accaduto sarà chiarita dalle indagini dei militari che ieri hanno raccolto le testimonianze dei commercianti della zona. “Non è la prima volta che succede e non solo a lui” prosegue Md Abdullah. “Noi titolari dei piccoli negozi che spesso rimaniamo aperti anche di sera siamo vittime di ripetuti episodi di violenza. Più volte è capitato di essere stati rapinati” aggiunge Md Abdullah che ieri, non appena ha saputo di quanto accaduto all’amico, si è precipitato in ospedale. “Abbiamo segnalato il problema alle forze dell’ordine – le sue parole – ci auguriamo che qualcosa cambi”. Intanto in via dello Statuto i residenti e i commercianti sono sul piede di guerra: “Questa zona è cambiata tanto, qui si spaccia, i furti e le aggressioni in strada sono all’ordine del giorno” dice Paola Mariti, un’abitante.

Lo scorso anno il rione si è battuto contro le bande di ragazzini che si divertivano a importunare anziani e coetanei. La polizia, a gennaio 2023, ha fermato tre minorenni, due 13enni e un 14enne, perché ritenuti responsabili di quattro rapine (e il bilancio è solo parziale) in 48 ore avvenute tutte nella stessa zona, lo Statuto. Le vittime erano tutti ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni.