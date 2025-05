Furti, turiste prese di mira in pieno centro: arrestate 5 donne a Firenze

Firenze, 21 maggio 2025 - È stato decisivo il sangue freddo e la prontezza di alcuni carabinieri liberi dal servizio per sventare due furti con destrezza nel cuore del centro storico di Firenze.

Lunedì 19 maggio, cinque donne di nazionalità bulgara, di età compresa tra i 29 e i 45 anni, sono state arrestate in flagranza di reato con l'accusa di tentato furto in concorso ai danni di due turiste, una italiana e una colombiana. Il primo episodio si è verificato all'interno di Palazzo Vecchio, nel Cortile di Michelozzo. Due militari della stazione dei carabinieri Uffizi, liberi dal servizio, hanno notato due donne armeggiare con lo zaino di una turista italiana.

L'intervento è stato immediato: il furto è stato evitato e le due sospette fermate e arrestate sul posto. Quasi in contemporanea, in via dei Cerretani, altri carabinieri fuori servizio hanno notato tre donne muoversi con fare sospetto all'interno della chiesa di Santa Maria Maggiore, dove stavano seguendo una turista colombiana. Le tre avevano già aperto la borsa della vittima quando sono state bloccate e arrestate. Per tutte e cinque le donne è scattata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Firenze. Tutte le arrestate risultano già note alle forze di polizia.