Furti negli alberghi, in manette "il terrore dei bed and breakfast"

Firenze, 29 agosto 2023 - Almeno 70 gestori di alberghi, b&b e altre strutture ricettive del centro storico la settimana scorsa hanno creato il gruppo whatsapp “Furti strutture ricettive Firenze” per condividere informazioni, per lo più foto e video, di un gruppo di uomini, soprannominati “il terrore dei b&b”, che da mesi hanno messo a segno numerosissimi furti perpetrati ai danni degli ospiti.

I carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella si sono messi immediatamente sulle loro tracce passando al setaccio filmati e testimonianze fino ad arrivare a un 25enne senese e a un 32enne polacco, entrambi senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito, due carabinieri, liberi dal servizio, mentre erano in via Panzani hanno notato due soggetti uscire da un b&b.

Insospettiti, hanno contattato i colleghi di reparto, impegnati in un servizio di pattuglia, che a loro volta hanno riferito che si stavano recando presso quel b&b di via Panzani perché due turisti americani avevano segnalato di aver incrociato, sul pianerottolo della loro stanza, due uomini sospetti e di aver, subito dopo, scoperto di essere stati derubati di due zaini, contenenti un e-book Amazon Kindle, una fotocamera digitale Canon, 4 paia di audio cuffie e altri dispositivi elettronici, custoditi all’interno della camera. Avuta certezza del furto, la pattuglia ha deciso di fermare i due uomini in via Alamanni, trovandoli ancora in possesso di tutta la refurtiva oltre che di alcuni arnesi da scasso. Sulla base di quanto accertato, dopo aver restituito il maltolto ai legittimi proprietari, nel frattempo giunti alla Stazione dei Carabinieri per sporgere la denuncia, i due sono finiti in manette.

La settimana scorsa, come raccontato da La Nazione, dopo una lunga ondata di furti, i titolari dei b&b del centro hanno deciso di creare un gruppo WhatsApp "Furti strutture ricettive Firenze". Attraverso il canale di messaggistica i partecipanti (oltre 70) hanno scoperto che i ladri pizzicati pochi giorni prima in via del Sole sono gli stessi che hanno portato via un pc e le chiavi di una delle stanze da un altro b&b di via del Parione. "Siamo stanchi, anche io sono stato vittima di due colpi. Per questo abbiamo deciso di creare questo gruppo whatsapp" racconta Matteo Locchi, titolare di due strutture, in via dei Calzaiuoli e in via del Parione e portavoce del gruppo.