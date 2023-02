Primarie Pd, Elly Schlein a Firenze: “Domenica saremo una sorpresa”

Elly Schlein al Tuscany Hall

Firenze, 23 febbraio 2023 – Per cambiare il Pd? “L’unico modo è sparigliare le correnti”. Lo dice Elly Schlein al Tuscany Hall di Firenze, dove la deputata dem e candidata per la segreteria nazionale ha tenuto insieme al candidato per la segreteria toscana Emiliano Fossi il suo evento elettorale in vista delle primarie del Pd domenica 26 febbraio.

"La sensazione – dice Schlein in vista di domenica – è molta positiva, stiamo raccogliendo tantissima partecipazione, grande entusiasmo, lo vediamo anche stasera, c'è tanta attesa per la sfida della segreteria nazionale e regionale. Credo che saremo una sorpresa domenica, sperando in una grande ondata di partecipazione che voglia davvero cambiare nel profondo questo partito".

Sulla possibilità di una vittoria incrociata tra regionale e nazionale, Bonaccini-Fossi o Schlein-Mercanti, la deputata dem sottolinea: "Lavoreremo benissimo insieme dal giorno dopo perché siamo persone che si vogliono bene, che si stimano e fanno battaglie comuni da tanto tempo quindi si lavorerà insieme, con Emiliano. La mia speranza è che vinca lui credo sia la persona più adatta ad aprire una fase nuova di cui anche questa regione ha bisogno. Ci aspettano sfide rilevanti in futuro e credo che Emiliano sia la persona che ha la giusta capacità, competenza e empatia per riuscire a ricostituire uno slancio di questo partito verso anche le prossime sfide elettorali".